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Рианна встретилась с президентом Франции: в сети раскритиковали наряд певицы

28.07.2017 - 18:27

Новости США. 26 июля певица Рианна посетила Елисейский дворец, где состоялась ее встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит.

Историю любви Эммануэля и Бриджит, которые женаты уже 10 лет, можно посмотреть здесь.

Певица и глава страны обсудили проблемы образования в развивающихся странах. Рианна является руководителем одного из благотворительных фондов, а Францию она посетила в рамках парижской премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет», где исполнила одну из ролей.

Рианна, певица:
Все еще не могу поверить, насколько невероятным был вчерашний день! Я чрезвычайно впечатлена и вдохновлена тем, как президент @emmanuelmacron и первая леди Брижит Макрон оказывают глобальное влияние на образование! Для меня большая честь встретиться с ними и обсудить наши планы на ближайшее будущее!

Фото: badgalriri

Однако главным поводом для обсуждения СМИ стала не официальная тема беседы президента и певицы, а наряд Рианны, который она надела для такого важного мероприятия.

Для похода в Елисейский дворец 29-летняя певица выбрала черный мешковатый пиджак, объемную серую рубашку и брюки, серебристые босоножки и черную сумочку известного бренда.

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Некоторые пользователи соцсетей удивились смелости певицы, когда для посещения официального мероприятия она не стала отходить от своего уникального стиля и призвали злопыхателей обратить внимание на цель визита, а не на жакет. «Вы выглядите прекрасно, ваша уникальность и делает вас человеком, который нам нравится».

Фото: badgalriri

Однако многие критиковали певицу за неудачный выбор комплекта: «Почему никто не арестовывает ее за одежду?», «Во что вы одеты? Вы встречаетесь с президентом Франции, а на вас надет мешковатый костюм старика», «Почему она одета как бездомная на встрече с президентом».

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Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

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