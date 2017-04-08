новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Руки прочь от Сирии»: по миру прокатилась волна протестов против авиаударов

08.04.2017 - 14:52

Новости США. Антиамериканские протесты прокатились по всему миру. Люди выступают против авиаударов США по Сирии. Так, в Лондоне демонстрация собралась на Даунинг-стрит, а в Боливии – возле посольства США.

В самих Штатах тоже протестуют. Митинг в Нью-Йорке закончился столкновениями с полицией и задержаниями. В руках протестующие держали плакаты с лозунгами

«Руки прочь от Сирии» и «Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну!».

59 американских крылатых ракет 7 апреля были выпущены по сирийской авиабазе Шайрат. Таков ответ Америки на химическую атаку в провинции Идлиб. В начале недели сирийские самолеты разбомбили склад боевиков. По трагической случайности, в нем оказалось химическое оружие террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 погибших.

«Руки прочь от Сирии»: по миру прокатилась волна протестов против авиаударов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Авиабаза, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с ИГ»
«Авиабаза, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с ИГ»
США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке
США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке
Растет количество жертв случайной атаки США на мечеть в сирийском Алеппо
Растет количество жертв случайной атаки США на мечеть в сирийском Алеппо
Случайный авиаудар самолетов США по мечети в Сирии унес жизни более 40 человек, десятки ранены
Случайный авиаудар самолетов США по мечети в Сирии унес жизни более 40 человек, десятки ранены
Переговоры в Астане по вопросам Сирии 16 февраля пройдут в закрытом режиме
Переговоры в Астане по вопросам Сирии 16 февраля пройдут в закрытом режиме
Переговоры по Сирии в Астане перенесли: сирийская оппозиция и делегаты Турции не приехали
Переговоры по Сирии в Астане перенесли: сирийская оппозиция и делегаты Турции не приехали
В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ
В Астане 15 февраля обсудят санкции для нарушителей перемирия в Сирии
Россия может сократить военное присутствие в Сирии
Россия может сократить военное присутствие в Сирии
Все новости по теме Война в Сирии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru