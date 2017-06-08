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Рыбак снял на видео нападение акулы на него

08.06.2017 - 15:01

Новости США. Четырехминутное видео с замиранием сердца посмотрели уже более 20 тысяч раз. Случай произошел во Флориде.

Паркер Симпсон отправился на подводную рыбалку, встреча с акулой явно не входила в его планы. На видео запечатлено, как Паркер высматривает рыбу внизу. В руке он держит групера (крупная морская рыба из семейства каменных окуней). Рядом с ним плавает его друг Джастин.

Несколько секунд – и в кадре появляется акула. Она плывет прямо на Паркера.

«Джастин, достань мой пистолет! Она оттяпала мне кусок ноги!», – кричит Паркер приятелю.

Дайвер признается: «выжить помогло чудо». Пострадавшего доставили в больницу. Его жизнь вне опасности. Акула задела большеберцовую артерию, из-за чего мужчина потерял много крови.

В конце мая в Сети появилось видео, героем которого стал житель Канады,

чудом выживший после встречи с медведем. Уэсли отправился в лес поохотиться на птиц. Судя по видео, сначала канадец рассчитывал на то, что медведь пройдет мимо, но тот повел себя агрессивно (чем закончилась эта история – здесь подробнее).

Рыбак во Флориде снял на видео схватку с акулой

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