SAG-2017: триумф «Скрытых фигур» и очередная награда «Ла Ла Лэнда»

Новости США. Мы уже порадовались за обладателей наград Critics' Choice Awards и «Золотого глобуса», теперь пришла очередь узнать, кто же из актеров стал обладателем статуэток Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild Awards. 23-я церемония прошла 29 января в Лос-Анджелесе. SAG традиционно считается одним из главных предвестников «Оскара» − результаты двух кинонаград совпадают с 90% вероятностью.

актрисы к/ф «Скрытые фигуры»

Главную награду вечера за лучший актерский состав унесли домой актеры фильма «Скрытые фигуры». Стоит отметить, что главный фаворит наградного сезона «Ла Ла Лэнд» не был даже представлен в номинации.

Дэнзел Вашингтон в к/ф «Ограды»

Большим сюрпризом стало вручение статуэтки лучшего актера Дэнзелу Вашингтону за «Ограды». Бесспорный фаворит оскаровской гонки Кейси Аффлек остался ни с чем, а его шансы на получение главной кинонаграды значительно снизились.

Эмма Стоун в к/ф «Ла Ла Лэнд»

Самая большая конкуренция вечера развернулась между Натали Портан и Эмой Стоун за звание лучшей актрисы (это при отсутствии в номинации Изабель Юпер!). Победа оказалась за более юной Стоун и фильмом «Ла Ла Лэнд» . Видимо, жюри SAG тоже прониклось нашумевшим мюзиклом.

Махершала Али в к/ф «Лунный свет»

Среди актеров второго плана обошлось без сюрпризов – статуэтки получили Махершала Али («Лунный свет») и Виола Дэвис («Ограды»).

Виола Дэвис в к/ф «Ограды»

Легендарный Джон Литгоу стал лучшим драматическим актером сериала за телепроект о Елизавете II «Корона» , а исполнительница роли королевы Клер Фой была признана лучшей актрисой. Актеры этого же сериала были названы «Лучшим ансамблем драматического сериала».

Победой в номинации «Лучший актерский состав комедийного сериала» отметился каст шоу «Оранжевый – хит сезона». Лучшим телеактером в комедии стал Уильям Х. Мейси, исполнивший роль Фрэнка в «Бесстыдниках» (давно пора было его наградить), а лучшей актрисой Джулия Луи-Джейфус («Вице-президент»).

Сара Полсон в мини-сериале «Американская история преступлений»

Сара Полсон была удостоена очередной награды за роль Марши Кларк в «Американской истории преступлений» и стала «Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме». Лучшим телеактром признан Брайан Крэнстон («До самого конца») .

Ярким моментом вечера стало вручение Лилли Томлин награды «За жизненные достижения». Особой пикантности моменту придало то, что награду известной комедиантке вручала ее старая подруга певица Долли Партон.

Весь список победителей SAG-2017:

Лучший актерский состав − «Скрытые фигуры»

Лучшая мужская роль − Дензел Вашингтон («Ограды»)

Лучшая женская роль − Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»)

Лучшая мужская роль второго плана − Махершала Али («Лунный свет»)

Лучшая женская роль второго плана − Виола Дэвис («Ограды»)

Лучший каскадерский состав − «По соображениям совести»

Лучший актерский состав в драматическом сериале − «Очень странные дела»

Лучший актерский состав в комедийном сериале − «Оранжевый – хит сезона»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале − Джон Литгоу («Корона»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале − Клэр Фой («Корона»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале − Уильям Х. Мэйси («Бесстыдники»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале − Джулия Луи-Драйфус («Вице-президент»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме − Брайан Крэнстон («До самого конца»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме − Сара Полсон («Американская история преступлений»)

Лучший каскадерский ансамбль в сериале − «Игра престолов»