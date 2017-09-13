Серена Уильямс показала новорожденную дочь и озвучила ее имя

Новости США. Серена Уильямс опубликовала фото с новорожденной дочерью и назвала ее имя.

1 сентября известная теннисистка и ее супруг – бизнесмен Алексис Оганян стали родителями первенца. У них родилась дочь.

Через несколько недель Уильямс опубликовала трогательный снимок с новорожденной.

Фото: instagram.com/serenawilliams

Серена Уильямс:

Познакомьтесь с Алексис Олимпией Оганян Младшей.

На своей странице на YouTube отец малышки разместил видео, на котором показано, как теннисистка ждала рождения дочери. Вся история беременности Серены Уильямс в двух минутах: от УЗИ до кадров с новорожденным ребенком.



С отцом ребенка. Фото: instagram.com/serenawilliams