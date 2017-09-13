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Серена Уильямс показала новорожденную дочь и озвучила ее имя

13.09.2017 - 19:27

Новости США. Серена Уильямс опубликовала фото с новорожденной дочерью и назвала ее имя.

1 сентября известная теннисистка и ее супруг – бизнесмен Алексис Оганян стали родителями первенца. У них родилась дочь.

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Через несколько недель Уильямс опубликовала трогательный снимок с новорожденной.

Фото: instagram.com/serenawilliams

Серена Уильямс:
Познакомьтесь с Алексис Олимпией Оганян Младшей.

На своей странице на YouTube отец малышки разместил видео, на котором показано, как теннисистка ждала рождения дочери. Вся история беременности Серены Уильямс в двух минутах: от УЗИ до кадров с новорожденным ребенком.


С отцом ребенка. Фото: instagram.com/serenawilliams

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Фото: instagram.com/serenawilliams

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