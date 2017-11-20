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Шайба разбила лицо хоккеисту Александру Овечкину во время матча

20.11.2017 - 16:31

Новости России. Хоккеист Александр Овечкин был травмирован во время матча НХЛ «Вашингтон» – «Миннесота».

Спортсмен получил удар шайбой в лицо во втором периоде. У Овечкина оказалась разбита губа и ему наложили несколько швов на лицо.

Но в третьем периоде спортсмен вернулся на лед и провел результативную передачу.

Летом 2017 года Александра Овечкина назвали самой богатой российской знаменитостью – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

После игры хоккеист отметил, что «все в порядке – это ведь хоккей».

Коллеги спортсмена пошутили, что россиянин чувствует себя хорошо и у него осталось еще много зубов.

Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой

Фото: twitter.com/NBCSCapitals

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