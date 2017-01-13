новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Шестеро детей погибли на пожаре в американском Балтиморе: старшему не исполнилось и семи лет

13.01.2017 - 10:20

Новости США. Трагедия в американском Балтиморе: здесь жертвами пожара в одном из домов стали шестеро детей. Старшему не исполнилось еще и семи лет.

Власти сообщают, что огонь вспыхнул в доме помощницы одного из местных конгрессменов: четверо взрослых, находившихся в строении, успели его покинуть и с ожогами госпитализированы. Дети спали на третьем этаже и помочь им выбраться не удалось.

Причиной пожара, по предварительной версии, стала неисправность проводки. Хотя возможность теракта тоже изучается, ведь мать погибших была, хоть и косвенно, но связана с миром большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестеро детей погибли на пожаре в американском Балтиморе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Детройте после взрыва загорелся автовокзал
В Детройте после взрыва загорелся автовокзал: часть здания разрушена, сгорели 4 автобуса
Ночью на «Нафтане» произошел пожар
Печь
«Перекал» печи привел к двум пожарам в Гомельской области: МЧС напоминает о правилах безопасности
На Лобанка в Минске автобус загорелся во время движения
На Лобанка в Минске автобус загорелся во время движения
В Чили ищут поджигателя, устроившего масштабный пожар
В Чили ищут поджигателя, устроившего масштабный пожар
Пожар в Чили: под угрозой Вальпараисо – культурный центр страны 
Пожар в Чили: под угрозой Вальпараисо – культурный центр страны 
В минском районе Масюковщина сгорели склады на площади 500 квадратных метров
В минском районе Масюковщина сгорели склады на площади 500 квадратных метров
Пожар в небоскребе на Манхэттене унес жизни более 20 человек
Пожар в небоскребе на Манхэттене унес жизни более 20 человек
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru