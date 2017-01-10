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Шторм уничтожил уникальное тысячелетнее дерево-туннель в Калифорнии

10.01.2017 - 14:28

Новости США. Уникальная конструкция, известная как «Хижина первопроходца», рухнула под напором ветра. Судя по фотографиям, которые выложены в социальные сети, дерево расщепилось у основания.

Возраст «туннеля» оценивается в тысячу лет.

В 1880-х годах в основании ствола прорубили тоннель, чтобы через «Хижину» могли проезжать автомобили. До создания тоннеля в стволе дерева была выемка размером с небольшую комнату, за что секвойя получила свое название Pioneer Cabin – «Первая хижина». 

«Хижина первопроходца» была последней калифорнийской секвойей с тоннелем в стволе.



Сильные морозы на неделе сковали всю Центральную и Восточную Европу. Жертвами низкой температуры за последние два дня стали десятки человек. Среди них много мигрантов и бездомных (здесь подробности).

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