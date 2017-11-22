Скандал Uber: хакеры похитили 57 миллионов данных ее клиентов и водителей

Новости США. Американская компания, известная по всему миру по сервису онлайн-заказа такси, снова оказалась в центре скандала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакеры похитили 57 миллионов данных ее клиентов и водителей.

Руководство масштабную утечку скрыло, заплатив 100 тысяч долларов кибервзломщикам, чтобы те уничтожили все похищенные сведения. По некоторым данным, из службы безопасности компании уволены два человека, которые были ответственны за принятые меры.

Кроме того, стало известно решение и по предыдущему скандалу. Компания получила почти 9 миллионов долларов штрафа за найм водителей-нарушителей, в том числе бесправников.