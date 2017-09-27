«Следует всегда делать то, что сложнее»: как компания, производящая известные джинсы, снова обрела успех

Новости США. Чипу Бергу свойственно спокойствие. Однако, принимая во внимание его «проблемное» детство, как он сам его называл, все могло быть совершенно по-другому.

60-летний Чип, возглавляющий компанию Levi Strauss, как правило, носит джинсы и рубашку из джинсовой ткани, и считает себя «счастливчиком».

Он успешно руководит компанией, которой когда-то пришлось нелегко, вот уже шесть лет и говорит, что не перестает получать огромное удовольствие от своей работы.

Кроме того, Бергу и его семье нравится их жизнь в Сан-Франциско. Он веган и страстный поклонник марафонов и триатлонов.

То есть у Чипа, возглавлявшего ранее компанию Procter & Gamble (P&G), все благополучно складывается, как в личном, так и в профессиональном плане.

Однако выросший в пригороде Нью-Йорка Чип не всегда чувствовал себя счастливчиком. Его отец, занимавшийся рекламными продажами, работал по 14 часов в сутки и ко всему прочему пил.

Но Берг не считает свое детство несчастным.

Чип Берг:

У меня было много друзей, я много занимался спортом и ходил в прекрасную школу.

Хотя на его долю как на старшего из троих детей и выпало много семейных скандалов, и он быстро повзрослел.

Берг считает, что это отчасти оказало влияние на его рвение к успеху и решение избежать ошибок своего отца.

Чип Берг:

Я достаточно уравновешен. Меня мало что может расстроить. Ни дома, ни на работе я не повышаю голос. Я достаточно спокоен.

При этом Берг не лишен стального характера, так как произвел в Levi Strauss радикальные преобразования, которые некоторые считают даже суровыми.

Компания была создана в 1873, когда оптовый торговец из Сан-Франциско со своим партнером по бизнесу получил патент на использование медных заклепок на джинсах. Далее, как говорят, была история.

Компания пробилась наверх благодаря хорошо организованной рекламе и кампаниям социального и политического характера.

В 60-70-е годы двадцатого столетия ходило немало историй о том, как джинсы Levi's помогали приезжавшим в отпуск туристам и как их обменивали на валюту.

Если какой-то бренд когда-либо заслужил называться «культовым», то это именно Levi's.

К тому же времени, когда в 2011 году Берг стал главой компании, которую он называл настоящим стартапом Силиконовой долины, она «сбилась со своего пути».

В 1997-м годовой объем продаж достиг 7,1 млрд долларов США.

Чип Берг:

В то время мы были даже больше, чем Nike. Компания Nike стремилась стать такой как Levi's.

Однако в начале 2000-х продажи снизились до 4 млрд долларов США. Компания Levi's утратила свою способность сочетать наследие с новыми веяниями.

Совет директоров компании пришел в конечном итоге к мнению: им необходим свежий взгляд, и обратился к Бергу, который к тому времени уже был профессионалом по брендам и имел опыт работы на международном уровне, который им требовался.

Берг увидел возможность реализовать свои амбициозные планы, возглавив компанию.

Чип Берг:

Это была слишком хорошая возможность для того, чтобы ей не воспользоваться. Это была возможность сделать по-другому, оставив наследие.

Будучи хорошо осведомленным о том, что Levi's испытывает затруднения, Берг отправил 60 топ-менеджерам

шесть вопросов о преимуществах и недостатках компании, а затем встретился с каждым лично.

Чип Берг:

К пятнадцатой встречи стало совершенно ясно, что необходимо было сделать.

Не было стратегии развития, не было слаженности действий. Люди были разочарованы.

Берг инвестировал в предприятие, расширил модельный ряд, особенно женской одежды, и вывел компанию на новые рынки. Россия, Китай и Индия.

Кроме того, Берг сменил руководство: за полтора года, в течение которых он был во главе компании, ушли 9 из 11 топ-менеджеров. Из работающих в данный момент в компании 150 топ-менеджеров 2/3 проработали в компании три года и менее.

Чип Берг:

Нужно было менять не бизнес, а культуру. А лучший способ изменить культуру – изменить руководство.

Берг отмечает, что эти меры были кардинальными и иногда даже носили травматический характер.

Чип Берг:

Следует всегда делать то, что сложнее, если это правильно, вместо того, чтобы делать то, что проще, если это неверно.

Levi's продолжает успешно развиваться, а 2017 год, по прогнозам, станет пятым подряд, когда прибыль увеличивается.

Однако Берг считает, что еще предстоит сделать много работы.

Чип Берг:

Мы уже достигли заметных успехов, на что потребовалось больше времени, чем я предполагал. Но я по-прежнему не доволен, тем уровнем, на котором мы в данный момент находимся. Нам еще предстоит большая работа.

Перевод с BBC Мария Харзеева