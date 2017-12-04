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США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории ВВС

04.12.2017 - 12:47

Новости США. США и Южная Корея в акватории Тихого океана начинают крупнейшие в истории учения ВВС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе маневров, которые завершатся 8 декабря, отработают и уничтожение мобильных ракетных пусковых установок КНДР. В Северной Корее учения назвали провокацией, которая создает риск развязывания ядерной войны.

В маневрах будут задействованы более 230 самолетов ВВС США и Республики Корея.

Они пройдут на фоне запуска 29 ноября Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По мнению экспертов, она способна поразить практически всю территорию США.

США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории ВВС

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