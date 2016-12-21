новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

США объявили о крупнейшем возврате территорий Японии

21.12.2016 - 16:30

Новости США. Власти США отдадут Японии часть территорий на севере острова Окинава, где находятся американские военные объекты.

Возвращению подлежит четыре тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси. Официальная церемония передачи пройдет 22 декабря. Эта территория входит в состав так называемого северного тренировочного полигона. Его площадь – 7,8 тысячи гектаров.

Командующий американским контингентом на Окинаве Лоуренс Николсон не исключил, что

США будут продолжать политику возврата земель Японии.

Лоуренс Николсон:
Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны.

В 1972 году Окинаву возвратили Японии, однако этот южный остров остался основным военным плацдармом США в восточной Азии.

Договор о возвращении территорий был подписан в 1996 году, однако в 2002 году его реализация была отложена на неопределенный срок.

Остров Окинава

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фабрика Шиндлера в Чехии объявлена памятником культуры
Фабрика Шиндлера в Чехии объявлена памятником культуры
Видеофакт: подводная лодка нацистов, затонувшая у берегов США
Видеофакт: подводная лодка нацистов, затонувшая у берегов США
В Германии готовят уголовное дело против 4 работников концлагерей
В Германии готовят уголовное дело против 4 работников концлагерей
«Только дым и звуки: полетело всё на свете»: очевидец о крушении самолёта, найденного в Берёзовском районе
«Только дым и звуки: полетело всё на свете»: очевидец о крушении самолёта, найденного в Берёзовском районе
Владимир Касьянов
Самолёт ДБ-3 времён Второй мировой найден в Берёзовском районе
В Гомельской области перезахоронили солдат, которые погибли во Второй мировой войне
В Гомельской области перезахоронили солдат, которые погибли во Второй мировой войне
В Германии бывшего эсэсовца приговорили к 5 годам тюрьмы: причастен к убийству 170 тысяч человек в Освенциме
В Израиле вспоминают жертв Холокоста
В Израиле вспоминают жертв Холокоста: в память о 6 миллионах погибших зажгли 6 факелов
Все новости по теме Вторая мировая война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru