﻿ Стало известно, кому досталась роль Терминатора | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Стало известно, кому досталась роль Терминатора

15.04.2018 - 11:41

Новости США. Стало известно, кто сыграет Терминатора в шестой части одноимённой серии фильмов.  

Как сообщает Deadline, Арнольда Шварценеггера заменит 35-летний американский актёр Гэбриел Луна. Мужчина наиболее известен по роли Призрачного гонщика в сериале «Агенты Щ.И.Т.».  

Режиссёром шестой части «Терминатора» станет Тим Миллер, а продюсером – Джеймс Кэмерон. Также известно, что Сару Коннор сыграет Линда Гамильтон.  

Сценарий фильма пока держится в тайне. Съёмки начнутся летом 2018 года, а премьерный показ запланирован на осень 2019 года.  

Весной 2018 года Арнольд Шварценеггер перенёс операцию на сердце.  

После пробуждения актёр произнёс «Я вернулся» – здесь подробнее.  

Фото: instagram.com/iamgabrielluna/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/romanbilyk
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Цое включен в основной конкурс Каннского фестиваля
«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»
Фото: gettyimages.com
Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета
Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов
Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов
Фото: imdb.com
Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров
«PROзвёзд». Кэмерон Диаз уходит из кино, а Ольга Бузова запускает свою криптовалюту
В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов
В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов
Фото: imdb.com
Стивен Спилберг: новым Индианой Джонсом может стать женщина
Все новости по теме Кино
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru