﻿ Ученые: социальные сети сокращают продолжительность жизни на 10% | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Ученые: социальные сети сокращают продолжительность жизни на 10%

22.01.2018 - 18:33

Новости США. Учёные из Стэнфордского университета обнаружили влияние соцсетей на продолжительность жизни.

По информации СМИ, активные пользователи социальных сетей живут на 10% меньше своих ровесников.

Соцсети создавались для объединения людей в группы по интересам. Также они должны были помогать находить друзей. Но исследователи полагают, что некоторые пользователи тратят на них слишком много времени.

Ради лайков и комментариев люди могут совершать необдуманные поступки. Также такая увлечённость плохо сказывается на отношениях в семье. Зависимость от соцсетей может вызывать психические расстройства. В комплексе эти проблемы ускоряют приближение смерти.

Исследования переданы командам мессенджеров и соцсетей. Учёные просят разработчиков не поощрять людей тратить много времени в приложениях и социальных сетях.

По данным аналитиков, в 2017 году среднестатистический пользователь проводил в соцсетях по полтора часа в сутки, а активный в 2,5 раза больше.

Аватар в соцсетях может многое рассказать о владельце страницы.

«Вместе со своим молодым человеком – сразу Вам минус»: психолог Кручинин о фото в соцсетях – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Проблемы с доступом в интернет могут появиться у белорусов ночью 12 января с 1 ночи до 6 утра
Проблемы с доступом в интернет могут появиться у белорусов ночью 12 января с 1 ночи до 6 утра
БелАЗ планирует продавать продукцию за криптовалюту
БелАЗ планирует продавать продукцию за криптовалюту
Президент Беларуси: «Надо научить детей пользоваться интернетом»
Президент Беларуси: «Надо научить детей пользоваться интернетом»
Во Франции будут бороться с ложной информацией в интернете: будет создан закон
Во Франции будут бороться с ложной информацией в интернете: будет создан закон
Фото: twitter.com/WestMidsFire
Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков
Борьба с бедностью при помощи сети и искусственный интеллект: всемирная интернет-конференция в Китае
Борьба с бедностью при помощи сети и искусственный интеллект: всемирная интернет-конференция в Китае
Фото: vk.com/vixtar_best
26-летний белорус победил в проекте «Пабличные игры» и получил 50 тысяч долларов
Самые популярные хэштеги среди белорусских пользователей: как эффективно продвинуть свой аккаунт в социальных сетях?
Все новости по теме Интернет
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru