Стинг, Джастин Тимберлейк и Джон Ледженд споют на церемонии «Оскар-2017»

Новости США. Ежегодно на церемонии вручения премии «Оскар» между награждениями лауреатов на сцене исполняются лучшие песни, номинированные в одноименной категории.

Стало известно, кто будет исполнять песни-номинанты в нынешнем году. Как сообщает официальный сайт премии, это будет

Стинг, Джастин Тимберлейк, Джон Ледженд и Лин Мануэль Миранда.

На сцене прозвучат пять композиций. Джастин Тимбрелейк исполнит песню «Can’t Stop The Feeling», которая прозвучала в мультфильме «Тролли». Эта песня стала хитом и летом возглавляла множество чартов.

Джастин Тимберлейк. Фото: Ian Gavan

Стинг исполнит лирическую балладу «Empty Chair», написанную им в соавторстве с Джошуа Ральфом для документального фильма «Джим: История Джеймса Фоули».

Стинг. Фото: EastNews.ru

Сразу две песни исполнит лауреат премии «Оскар-2015» Джон Ледженд. Это композиции из мюзикла «Ла-Ла Ленд», который номинирован на рекордное количество наград, – «City of Stars» и «Audition (The Fools Who Dream)». Первую в фильме исполнял дуэт Райана Гослинга и Эммы Стоун, а вторую актриса пела в картине самостоятельно.

Джон Ледженд. Фото: Kevin Winter

Лин-Мануэль Миранда и Аулия Кравалхо представят песню «How Far I'll Go» из мультфильма «Моана».

Лин-Мануэль Миранда, Аулия Кравалхо, Дуэйн Джонсон. Фото: Alberto E. Rodriguez