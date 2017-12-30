Столкновение трамваев в Бостоне: что известно об аварии

Новости США. В американском Бостоне около 17 человек пострадали при столкновении двух трамваев. Нескольким пассажирам помощь была оказана на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти приступили к расследованию причин происшествия. По предварительной версии, один из трамваев нарушил скоростной режим и «догнал» второй между двумя остановочными пунктами.

Ранее в Сиэтле маршрутное такси выехало на тротуар, сбило пешехода и врезалось в здание. В результате инцидента пострадали пять человек.