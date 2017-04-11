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Стрельба в калифорнийской школе: огонь открыл бывший муж учительницы

11.04.2017 - 10:42

Новости США. Растет число жертв стрельбы в американской школе. Стало известно, что один из двух раненых учеников скончался в больнице. Таким образом, погибли три человека.

Это произошло накануне в штате Калифорния. Огонь открыл бывший супруг одной из учительниц. Злоумышленник застрели свою жену, случайных свидетелей и затем покончил с собой. Мотивы преступления остаются неизвестными. Пострадавшие дети оказались на линии огня случайно. Остальные ученики были эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в калифорнийской школе: огонь открыл бывший муж учительницы

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