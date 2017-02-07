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Стюардесса спасла девочку от торговцев людьми

07.02.2017 - 12:25

Новости США. Американская стюардесса спасла девочку от торговца людьми. Почувствовав неладное, Шелиа подала девочке знак, чтобы та вышла в уборную, где ее ждала записка. На бумаге малышка написала, что ей нужна помощь. Стюардесса сообщила о случившемся пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.

Этот инцидент произошел в 2011 году, однако попал в СМИ только на этой неделе, когда благотворительная организация начала программу по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Стюардесса спасла девочку от торговцев людьми

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