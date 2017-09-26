Такой вы ее еще не видели: Мэрилин Монро в фотографиях Милтона Грина

Фотографу Милтону Грину нравилось снимать Монро в обычной жизни. Так он стремился показать ее женственность и неординарность. Его сын Джошуа отобрал наиболее интересные, по своему мнению, фото, на которых мы можем видеть кинодиву не в ее привычном образе, а такой, какой она была в жизни: без макияжа и с веснушками.

Отношения Монро и Грина были необычными даже, если принять во внимание свойственную взаимоотношениям фотографов со своими музами эксцентричность.

она была так далека от классической красавицы, что ее не взяли даже в самое захудалое модельное агентство

Когда они встретились в 1953, Монро была популярной юной красоткой. Ей нравилось, как он снимал, и она часто гостила в его семье в штате Коннектикут.

Сын Милтона Грина Джошуа:

Они стали друзьями сразу же.

В действительности у них, возможно, был роман, когда они встретились.

Однако в 1957 они расстались. Роль Милтона Грина стала раздражать мужа Мэрилин Артура Миллера.

Результатом совместного творчества фотографа и актрисы стало более пяти тысяч великолепных фотографий. Джошуа выбрал самые лучшие из коллекции своего отца, многие из которых никто никогда раньше не видел.

Потянууулись! Монро позирует в домашней студии Грина (1955)

Роскошный поднос. Фото из повседневной жизни Мерилин, сделанное в ее номере в отеле в Нью-Йорке (1954)

Околдованная Мэрилин: Монро с Грином, встречающим ее в Лос-Анджелесе по просьбе редактора журнала Look (1953)

Boo boo bee doo! Монро позирует в кашемировом свитере Грина (1955)

Джентельмены предпочитают … с веснушками! Очень редкий кадр: Мэрилин без мэйкапа в бассейне у друзей Грина (1955)

Леди, потягивающая винцо: задумчивое портретное фото, сделанное в студии Грина в Нью-Йорке (1955)

Некоторым нравится … в золотом: из редких кадров на вилле американского продюсера Джозефа Шенка (1953)

Чисто для забавы: Монро только что закончила макияж, когда Грин решил ее запечатлеть в банном халате (1955)

Мой мальчик! Монро и Джошуа Грин во время съемок фильма «Автобусная остановка» (1956)

Не сложилось: драматург Артур Миллер обнимает свою невесту (1956) В этот же день в дневнике Мерилин появилось написанное трижды слово «надежда»

Позолотите ручку! Монро в костюме в цыганки демонстрирует свой игривый нрав (1956)

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

Монро с мандолиной: первый удачный снимок Грина на съемках фильма «Река не течёт вспять», когда Мэрилин не снималась из-за того, что подвернула ногу (1953)