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«Там был паук!». Житель США убирал снег огнемётом

21.01.2018 - 15:06

Новости США. Житель округа Амхерста в США воспользовался огнемётом для уборки снега.

Как сообщает телеканал ABC13, Натаниэль Каплингер ненавидит убирать снег лопатой.

Однажды мужчина читал журнал про оружие и увидел в нём паяльную лампу. В журнале описывалась эффективность прибора. Также его рекомендовали для уборки снега.

Поговорив с местными чиновниками, Натаниэль убедился, что паяльная лампа не запрещена в округе Амхерста. Каплингер купил прибор и очень доволен покупкой.

Мужчина проверил, чтобы нигде ничего не загорелось во время плавления снега.

Действия Натаниэля не остались незамеченными в соцсетях.

«Проблема в том, что если бы мы сделали это в Огайо, мы бы использовали столько тепла, что сдвинули бы ось Земли»,

«Когда я был маленьким, у меня был такой огнеметик. При правильной регулировке метров с 5-ти можно было поджечь что-нибудь. Деревянный дом, например. Или машину»,

«Там был паук!»,

«Экзотический способ залить каток, да».

Директор общественной безопасности округа Амхерст сказал, что это не лучший способ избавляться от снега. Он посоветовал использовать лопату, соль или обратиться к местным представителям власти.

Погода испытывает не только терпение, но и стойкость.

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Фото: facebook.com/ABC13News

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