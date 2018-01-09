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Телеведущая Опра Уинфри собирается стать президентом США?

09.01.2018 - 11:02

Новости США. Телеведущая Опра Уинфри хочет принять участие в президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщили американские СМИ.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, у Уинфри пока нет таких планов.

«Это не произойдет, она не собирается принимать участие».

Однако представитель телеведущей пока не комментировал эту информацию.

Фото: instagram.com/oprah

На минувшей премии «Золотой глобус» Опру Уинфри наградили за вклад в индустрию развлечений. Телеведущая получила премию Сесиля Б. Де Милля. В своей речи Уинфри призвала общественность обратить внимание на проблемы сексуальных домогательств. Победительница отметила, что «слишком долго женщин не слышали и им не верили, если они осмеливались говорить свою правду о силе мужчин. Но их время вышло. Их время вышло».

Опра Уинфри, телеведущая:
Когда, наконец, придет рассвет, случится это благодаря великолепным женщинам, многие из которых находятся сейчас в этом зале, и благодаря многим невероятным мужчинам. Все они отважно боролись за то, чтобы наступили времена, когда никому не придется говорить «я тоже». Спасибо.

Опра Уинфри вошла в тройку самых богатых знаменитостей (здесь подробнее).

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