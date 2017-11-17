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Теннисистка Серена Уильямс вышла замуж

17.11.2017 - 16:54

Новости США. Известная теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за бойфренда и отца своей дочери бизнесмена Алексиса Оганяна.

По информации People, церемония состоялась в Новом Орлеане. Среди приглашенных было много знаменитостей. Гостями на свадьбе были сестра теннисистки – Винус Уильямс, Ким Кардашьян, Бейонсе, Каролина Возняцки, Ева Лонгория.

Уильямс рассказала о своем знакомстве с мужем в «обнаженном» интервью – здесь подробнее.

Уильямс и Оганян вместе с 2015 года.

Два с половиной месяца назад пара стала родителями дочери. Девочку назвали Алексис Олимпия.

Фото: instagram.com/serenawilliams

«После тридцати я сильнее, чем раньше»: Серена Уильямс в жизни и на корте

Фото: alexisohanian

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