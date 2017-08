Тейлор Свифт установила новый рекорд YouTube: ее новый клип набрал 28 миллионов просмотров за сутки

Новости США. Новый клип певицы Тейлор Свифт «Look What You Made Me Do» побил рекорд просмотров на YouTube за 24 часа.

Ролик, который был опубликован на официальном канале Свифт на YouTube 27 августа, за сутки посмотрели 28 миллионов человек. Эта цифра помогла главной молодой исполнительнице США сегодня побить предыдущий рекорд. Ранее больше всего просмотров за сутки набирал клип британки Адель «Hello», который вышел в 2015 году. Тогда его посмотрели 27,5 миллионов раз.

Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

Через два дня после публикации видео Свифт уже посмотрели около 54 миллионов раз.

В клипе исполнительница объявляет о своем творческом перерождении – само видео символизирует это. В нем певица выбирается из могилы в виде зомби, грабит банк и в непривычных для себя мрачных образах командует толпой полуголых девушек. Фанаты Свифт смогли услышать в тексте песни отсылки к новостям, которые были связаны с репутацией исполнительницы – конфликт с семьей Кардашьян-Уэст и с певицей Кети Пэрри.

Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

Сингл войдет в новый альбом Тейлор Свифт, который называется «Reputation» и готовится к выходу 10 ноября.

Фото: instagram.com/taylorswift

Певица вовсю занялась его продвижением и своим новым образом. Например, в середине августа Свифт удалила все фотографии из социальных сетей, чем взволновала поклонников. Отметим, что на страницу певицы в Instagram подписаны 102 миллиона человек.

Фото: instagram.com/taylorswift

Правда многие предположили, что это пиар нового альбома. Так и оказалось – певица опубликовала пост «Дальнейшего объяснения не будет. Будет просто репутация». Сейчас на странице исполнительницы 12 записей и все они связаны с выходом шестого студийного альбома.

В десятку самых просматриваемых видео за всю историю видеохостинга YouTube входит один из клипов Свифт – «Shake it off». Его посмотрели 2,4 миллиарда раз за три года.