The Weeknd стал самой богатой знаменитостью до 30 лет

Новости мира. Журнал Forbes опубликовал топ-30 самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей. В рейтинге собраны те звезды, кому еще нет 30 лет.

В списке указан доход, который знаменитость заработала за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017.

Первое место в топе занял 27-летний исполнитель The Weeknd, который зарабатывает 92 миллиона долларов в год.

The Weeknd. Фото: instagram.com/theweeknd

На втором месте находится 23-летний певец Джастин Бибер. Его ежегодный доход составил 83,5 миллионов.

Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

На третьем месте находится британка Адель, которой 29 лет. Певица заработала 69 миллионов долларов.

Адель. Фото: instagram.com/adele

В топ-10 также находятся спортсмены Кевин Дюрант, Эндрю Лак, Рори Макилрой, Стефен Карри, Джеймс Харден, певица Тейлор Свифт и телезвезда Кайли Дженнер, которая стала самой молодой представительницей в списке нынешнего года.

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Суммарный доход тридцатки превысил 1,2 миллиарда долларов.