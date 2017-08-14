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Том Круз получил травму на съемках нового фильма «Миссия невыполнима»

14.08.2017 - 12:36

Новости США. Известный актер Том Круз получил травму, выполняя трюк на съёмочной площадке.

Инцидент произошел в Лондоне во время съемок нового – шестого по счету – фильма из серии «Миссия невыполнима». Известно, что Круз предпочитает прибегать к помощи каскадеров во время съемок крайне редко.

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Фото: Paramount Pictures

55-летний актер во время прыжка с одного здания на другое не рассчитал силу и ударился о стену второго дома. К счастью, Круза страховали тросы. Актер смог самостоятельно залезть на крышу, а после покинул съемочную площадку. На видео с места инцидента, видно, что актер хромал.

Фото: Paramount Pictures

Характер травм и их серьезность неизвестны.

Том Круз более двадцати лет является главным героем франшизы «Миссия невыполнима». Выход нового фильма серии намечен на июль 2018 года.

Фото: Murray Close/Getty Images

Летом нынешнего года на экраны вышел фильм «Мумия», который дал старт новой киновселенной монстров. Актер сыграл в фильме главную роль.

Эту картину назвали худшей в карьере Круза – здесь подробнее.

Фото: Anthony Harvey - © 2014 Getty Images

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