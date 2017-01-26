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Торнадо унес ванну с жительницей Техаса в лес

26.01.2017 - 17:17

Новости США. Жительница Техаса спряталась в ванной, когда услышала по радио о надвигающемся смерче. Женщина была прекрасно осведомлена о том, что ванная комната – самое безопасное место в доме.

Как пишет The Washington Post, о своем чудесном спасении женщина рассказала метеорологам по телефону. Торнадо разрушил дом, в котором она жила. А ванну унес в лес. Женщина отделалась порезами и ушибами.

«Родился в рубашке» – так говорят об удачливых людях.

Том Стилвелл, 20-летний британец, несколько лет назад пополнил ряды счастливчиков. Молодой человек, возвращаясь после вечеринки в свою квартиру на 14-м этаже здания в Окленде, обнаружил, что не может попасть внутрь.

Том разбудил соседку, живущую этажом выше, и попросил разрешения спуститься с её балкона. Она пустила подвыпившего британца внутрь. Молодой человек перелез через перила и буквально в считанные секунды, не удержавшись, сорвался вниз (здесь подробности).

Торнадо в Техасе

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