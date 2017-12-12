Трамп призвал ужесточить миграционную политику из-за участившихся терактов в США

Новости США. Президент США призвал Конгресс ужесточить миграционную политику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для такого заявления стал второй за месяц теракт в Нью-Йорке.

Как выяснилось, взорвавший бомбу мужчина въехал в страну по программе семейной миграции. По словам американского лидера, слабая иммиграционная система позволяет слишком многим опасным людям беспрепятственно попадать в США. Кроме того, Трамп вновь высказался за смертную казнь для террористов.

Напомним, 11 декабря днем на Манхэттене злоумышленник привел в действие взрывное устройство. В результате инцидента пострадали 3 человека. Власти города назвали произошедшее терактом.