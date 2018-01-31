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Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу «О положении страны»: какие темы затронул президент

31.01.2018 - 14:15

Новости США. Президент США выступил со своим первым обращением к Конгрессу «О положении страны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп затронул вопросы национальной безопасности и борьбы с терроризмом.

В частности, много внимания уделил одной из самых горячих тем последних месяцев – ядерной проблеме КНДР. Продолжая разговор, американский лидер отчитался о достигнутых успехах в борьбе с экстремистскими группировками. В вопросе оборонного бюджета президент потребовал прекратить его сокращение. Кроме того, подчеркнул необходимость модернизации собственного ядерного арсенала.

Затронул Дональд Трамп и вопросы иммиграционной политики. Призвал, в частности, отменить лотерею «Грин карт», назвав ее причиной недавних терактов в Нью-Йорке. Но основной темой, естественно, Трамп – бизнесмен № 1 в стране – сделал экономику. Заявил, что время уступок в этой сфере закончилось и необходимо положить конец невыгодным для США торговым сделкам.

Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу «О положении страны»: какие затронуты темы

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