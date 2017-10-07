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Тропический шторм «Нейт» приближается к США

07.10.2017 - 15:38

Новости США. Тропический шторм «Нейт» усилился до урагана. Сейчас он движется к центру Мексиканского залива. Максимальная скорость ветра – 130 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам, к позднему вечеру он достигнет побережья Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Эксперты полагают, что мощность урагана к этому времени возрастет. Ранее в Луизиане и Миссисипи объявили режим чрезвычайного положения.

Из прибрежных районов эвакуируют жителей.

Между тем, жертвами этого стихийного бедствия в странах Центральной Америки стали уже не менее 28 человек.

Метеорологи отмечают, что в этом году в США, возможно, будет зафиксировано наибольшее число ураганов за историю наблюдений.

Тропический шторм «Нейт» приближается к США

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