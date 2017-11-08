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Twitter вдвое увеличил число символов в сообщении

08.11.2017 - 11:20

Новости США. В социальной сети Twitter была увеличена  длина твитов со 140 до 280 символов.

Об этом сообщили создатели социальной сети в блоге компании.

Изменение было введено в силу после получения результатов сентябрьского тестирования. Как отмечают представители Twitter, краткость в соцсети сохранилась. Только 5% отправленных твитов были длиннее 140 символов, и только 2% составили более 190 символов. Эти данные говорят о том, что время чтения ленты не должно существенно измениться.

Однако лимит в 140 знаков сохранился для китайского, японского и корейского языков.

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