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Ученые рассказали, почему нельзя спать рядом со смартфоном

18.12.2017 - 18:20

Новости мира. В США был опубликован доклад об опасности смартфона, который находится у кровати спящего человека.

Доклад был подготовлен специалистами Департамента здравоохранения Калифорнии. По их словам, излучение от телефона может увеличить риск возникновения рака и бесплодия.

В докладе отмечено, что пользователи должны быть предупреждены о побочных эффектах от использования устройства. Особенно это касается детей и подростков. Постоянное использование смартфона ребенком может сказаться на его психическом здоровье, концентрации внимания и спокойном сне.

Ученые рекомендуют не носить смартфоны в карманах и не оставлять прибор под подушкой или у кровати во время сна. Оптимальное расстояние от спящего человека должно составлять от одного метра.

Весной 2017 года минчанин рассказал о том, что во время зарядки у него загорелся мобильный телефон.

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