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Ученые выяснили, какие продукты благотворно сказываются на состоянии легких курильщиков

21.12.2017 - 17:24

Новости США. Ученые пришли к выводу, что яблоки и томаты благотворно сказываются на состоянии легких курильщиков.

По информации European Respiratory Journal, употребление фруктов может замедлить процесс ухудшения работы легких. Он проявляется у людей при регулярном курении в возрасте около 30 лет.

Курение приводит к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при которой дыхательные пути сужаются, а легочные ткани воспаляются. Прогнозы врачей неутешительны – к 2020 году эта болезнь станет третьей по распространенности причиной смертности в мире.

Статистика и наблюдения показывают, что в более чем 80% случаев эта болезнь развивается из-за курения.

Ученые на протяжении 15 лет изучали, как питание влияет на развитие болезни. По информации врачей, курящие пациенты, съедавшие несколько помидоров или яблок в день, реже страдали от ХОБЛ. Продукты переработки не вызывали такого эффекта.

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