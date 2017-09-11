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Улицы превратились в реки, передвигаться по ним можно только на лодках: последствия урагана Ирма во Флориде

11.09.2017 - 19:47

Новости США. Ущерб, который ураган Ирма нанёс США, оценивают почти в 300 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар стихии принял на себя штат Флорида. По последним данным, там погибли 24 человека. Без электричества остаются более трех миллионов потребителей.

Улицы превратились в полноводные реки, передвигаться по ним можно только на лодках. Несколько дней спасатели эвакуируют население, однако помощь всё ещё требуется миллионам жителей.

Пользуясь сложившейся ситуацией, в штате начались набеги мародёров. Люди выносят из магазинов всё, что попадает под руку. Только за сегодняшний день полицейские задержали около 30 злоумышленников. Ужасающие пейзажи нарисовала Ирма и на Кубе.

Волны, которые достигали 11 метров, сметали на своём пути машины, уличные кафе и даже дома. Стало известно о 10 погибших. Пострадали и уникальные объекты архитектуры в старой части Гаваны. В столице страны люди передвигаются по пояс в воде. Закрыт международный аэропорт. Рауль Кастро распорядился бросить все силы на устранение последствий разгула стихии.

Улицы превратились в реки, передвигаться по ним можно только на лодках: последствия урагана Ирма во Флориде

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