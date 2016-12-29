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Она хотела быть с Кэрри: умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер

29.12.2016 - 11:47

Новости США. 84-летняя Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день после смерти любимой дочери. Как рассказал журналистам сын Дебби, мать не смогла перенести смерть Керри.

Тодд Фишер, брат Керри Фишер:
Она хотела быть с Кэрри.

Напомним, Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», скончалась в минувший вторник. Ей стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Актрису экстренно доставили в больницу. Но спасти ее не удалось. Кэрри было 60 лет (здесь подробнее).

Дебби Рейнольдс – известная американская актриса. Она известна по ролям «Непотопляемая Молли Браун», «Поющие под дождем» и «Развод по-американски». В прошлом году она получила премию Гильдии киноактеров США за вклад в мировой кинематограф.

Дебби Рейнольдс

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