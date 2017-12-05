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В Калифорнии десятки тысяч жителей спасаются от лесных пожаров

05.12.2017 - 22:03

Новости США. Десятки тысяч жителей Калифорнии спасаются бегством от масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полыхают свыше 100 квадратных километров земли.

Пламя обратило в пепел уже полторы сотни строений и распространяется с огромной скоростью.

Специалисты не могут справиться со стихией.

Задействовать воздушную технику не позволяет сильный ветер. Поступают сообщения о пострадавших и погибших.

Кроме того, огонь добрался до линий электропередачи. В результате сотни тысяч потребителей остались без света.

В Калифорнии десятки тысяч жителей спасаются от лесных пожаров

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