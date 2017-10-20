новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Калифорнии медведь гулял по центральной улице города

20.10.2017 - 15:19

Новости США. В Калифорнии медведь гулял вдоль витрин магазина в черте города.

Как сообщил шериф округа Плейсер в Twitter, медведь гулял по центральной улице.

«Мы столкнулись с необычным и подозрительным объектом, который прошлой ночью прогуливался в центре города».

Фото: twitter.com/PlacerSheriff

Шериф пошутил, что возможно животное искало точку, где можно было бы перекусить.

Мужчина, находясь в автомобиле, окликнул медведя, а затем включил фонарь. Хищник подошел к машине, посмотрел на нее и убежал в лес.

На этой неделе на Камчатке медведь зашел на городской рынок через калитку – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/PlacerSheriff

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник фото: скриншот из видео
На Камчатке медведь зашел на городской рынок через калитку: видеофакт
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами
Видеофакт: во французском зоопарке олень рогами сбивал яблоки с дерева, чтобы полакомиться фруктами
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов
В Бразилии 300 человек спасали кита, который выбросился на берег
В Бразилии 300 человек спасали кита, который выбросился на берег
Видеофакт: в Японии дикие лошади кубарем скатываются с горы
Видеофакт: в Японии дикие лошади кубарем скатываются с горы
«Наиболее опасны лисы и енотовидные собаки»: что делать, если встретили дикое животное
«Наиболее опасны лисы и енотовидные собаки»: что делать, если встретили дикое животное
В Гомельской области на волю выпустили 35 благородных оленей
В Гомельской области на волю выпустили 35 благородных оленей
Все новости по теме Дикие животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru