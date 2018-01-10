﻿ На выставке в Лас-Вегасе представили роботов-стриптизёров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

На выставке в Лас-Вегасе представили роботов-стриптизёров

10.01.2018 - 18:44

Новости США. В клубе Лас-Вегаса с 9 по 13 января роботы будут танцевать стриптиз.

Как сообщает Daily Mail, скульптор Джайлс Уокер поставил перед собой задачу собрать роботов из мусора. Экзотические танцовщицы сделаны из камер наблюдения, автомобильных моторчиков и тел манекенов.

Действия роботов ограничены определёнными движениями настоящих танцовщиц. Они не наделены искусственным интеллектом.

Роботам можно оставлять чаевые. Рядом с ними стоят туфли и ведро с надписью «нужны деньги на батареи».

Фото: Getty Images

Питер Фейнштейн, управляющий директор клуба:
Клуб работает уже 18 год. Мы чувствовали, что нам нужно придумать нечто новое и уникальное.

Настоящих танцовщиц конкуренция не беспокоит.

«Я думаю, есть много людей со странными фетишами, уверена, кому-нибудь это понравится. Но никто не сможет победить чью-либо красоту, наши таланты с нашими мозгами, то, как мы говорим и используем наши тела», – сказала одна из них.

Роботы были созданы Джайлсом Уокером в 2012 году для шоу. Его изобретения уже нанимали за 3100 долларов на другие мероприятия в области техники. 

Джайлс Уокер, скульптор:
Я хотел сделать нечто сексуальное из мусора. 

Не только у танцовщиц появляются конкуренты.

К 2030 году роботы оставят без работы 35% процентов занятых – здесь подробнее.

Фото: Getty Images
AFP/Getty Images
Фото. AFP/Getty Images

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Курниц
Первая в мире беспилотная машина для разметки дороги разработана в Бресте
3D-изображение без очков впервые представили в Минске
3D-изображение без очков впервые представили в Минске
Протезы, брекеты, детали самолета, произведения искусства: что сегодня печатают на 3D-принтере
Протезы, брекеты, детали самолета, произведения искусства: что сегодня печатают на 3D-принтере
В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»
В брестском городском парке теперь можно заряжать телефон от «солнечного дерева»
В Берлине ввели в эксплуатацию камеры для распознавания лиц
В Берлине ввели в эксплуатацию камеры для распознавания лиц
Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype
Школьники с гаджетами
Проблемы с психикой и даже гибель: к чему может привести гаджет-зависимость
Минский технопарк открывает комплекс зданий, где появятся рабочие места и уникальные возможности
Минский технопарк открывает комплекс зданий, где появятся рабочие места и уникальные возможности
Все новости по теме Технологии
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru