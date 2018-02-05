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В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов

05.02.2018 - 15:54

Новости США. Крупнейшая сделка в истории существования криптовалюты заключена в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В американском Майами за рекордное количество биткоинов продан элитный коттедж. Особняк был выставлен на продажу за 6,5 миллионов долларов. Нынешний владелец вложил в недвижимость 455 биткоинов. И это лишь 80 % от суммы. Имя покупателя держится в секрете. А вот условия, в которых предстоит жить, описываются во всех красках. Сообщается, что в доме 7 ванных, шеф-кухня, бассейн и даже баскетбольная площадка.

В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов

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