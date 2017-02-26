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В Новом Орлеане грузовик въехал в толпу людей: пострадали около 30 человек

26.02.2017 - 13:45

Новости США. Грузовик врезался в толпу людей на параде в Новом Орлеане. Пострадали около 30 человек, при этом 12 из них – в критическом состоянии находятся в реанимации. Иностранцев среди жертв этого инцидента не было.

Как сообщает полиция, водитель, который направил машину в толпу, находился в нетрезвом состоянии. Стражи порядка виновника задержали – в ближайшее время состоится суд. Версия теракта следствием не рассматривается.

Напомним, что это второй подобный случай менее чем за сутки. В Германии мужчина наехал на прохожих, а после стал им угрожать ножом. В результате этого нападения погиб один человек. Еще двое доставлены в больницы с ранениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новом Орлеане грузовик въехал в толпу людей: пострадали около 30 человек

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