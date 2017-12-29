﻿ В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек

02.01.2018 - 19:26

Новости США. Крупный пожар охватил в нью-йоркском районе Бронкс жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали не менее 12 человек – главным образом от отравления продуктами горения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул в мебельном магазине, который находился на первом этаже здания. На ликвидацию пламени было направлено 168 пожарных.

Отметим, что это второй крупный пожар менее чем за неделю. 29 декабря огонь охватил многоэтажку. Тогда погибли 12 человек, в том числе четверо детей.

В Нью-Йорке страшный пожар охватил жилой дом: пострадали 12 человек
В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
Фото. В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
Фото. В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
Фото. В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
Фото. В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
Фото. В Нью-Йорке пожар охватил жилой дом
Пожар в США 29.12.2017
Фото. Пожар в США 29.12.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пожар на "Гродно Азот"
7 мая загорелся котельный цех завода «Гродно Азот»
Сгоревшие автомобили
Милицейский УАЗ и еще 4 машины сгорели в Минске этой ночью
Фото: МЧС
В Гродно при пожаре в квартире были спасены четыре человека
В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка во время празднования Нового года: видео с места событий
В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка во время празднования Нового года: видео с места событий
В Гомеле в новогоднюю ночь горели елки: видеофакт
В Гомеле в новогоднюю ночь горели городские елки: видеофакт
В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб
В Великобритании загорелась многоэтажка: специалисты оценивают ущерб
В Индии сгорел крупный развлекательный центр: погибли 15 человек
В Индии сгорел крупный развлекательный центр: погибли 15 человек
Фото: МЧС
Из-за короткого замыкания в детском саду Добруша эвакуировали 96 человек
Все новости по теме Пожар
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru