﻿ В Нью-Йорке установили хрустальный шар, который будет виден из космоса | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Нью-Йорке установили хрустальный шар, который будет виден из космоса

28.12.2017 - 19:58

Новости США. На Таймс-сквер установили хрустальный шар – один из главных символов новогоднего Нью-Йорка,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В диаметре он достигает более 3,5 метров, а весит около 5 тонн. Для его создания потребовалось почти 2700 треугольных пластин, в которые встроены светодиоды. В «час Х» площадь озарят 7,5 миллиардов цветовых сочетаний.

Так называемый «Подарок Безмятежности» будет виден даже из космоса. За минуту до наступления Нового года его начнут спускать по флагштоку с высоты в несколько десятков метров.

В Нью-Йорке установили хрустальный шар, который будет виден из космоса

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья
Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд
«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
«Для меня вы самые красивые и самые умные дети»: что говорил Лукашенко на Главной елке страны
Виктория Лукашенко: Я правда восхищаюсь людьми, которые воспитывают не только своих деток
Виктория Лукашенко: Я правда восхищаюсь людьми, которые воспитывают не только своих деток
«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?
«Я такую никогда не видела». Какие необычные елки украшают столицу?
Креативный праздник: сколько стоит встретить Новый год в трамвае?
Креативный праздник: сколько стоит встретить Новый год в трамвае?
Видеофакт: автомобилисты в Гродно выстроили карту Беларуси
Видеофакт: автомобилисты в Гродно выстроили карту Беларуси
Фото: скриншот из видео autogrodno.by
В Гродно автолюбители создали карту Беларуси из 150 машин и десятка мотоциклов
Все новости по теме Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru