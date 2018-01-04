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В Нью-Йорке закрыты школы: как в США готовятся к мощному циклону

04.01.2018 - 15:47

Новости США. США в ожидании снежного апокалипсиса – первого шторма нового года. В некоторых штатах на востоке страны объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон принесет с собой мощные снегопады, сильные ветры и еще большее понижение температуры воздуха. Хотя уже сейчас в Нью-Йорке до -10 °, при том, что в январе здесь обычно около нуля.

При местном климате морозы переносятся очень тяжело. Жителям рекомендуют оставаться дома. По распоряжению мэра Нью-Йорка закрыты все школы.

Европа приходит в себя после буйства урагана «Элеонора». Жертвами зимней бури стали по меньшей мере три человека, много пострадавших.

В Нью-Йорке закрыты школы: как в США готовятся к мощному циклону

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