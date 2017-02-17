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В основном комики: лучшие ведущие церемонии «Оскар»

17.02.2017 - 20:33

Новости США. 26 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 89-я церемония вручения премии «Оскар».

Ее ведущим станет Джимми Киммел,

который будет впервые вести эту премию. Организаторы пригласили ведущего, чтобы он вернул «Оскару» высокие зрительские рейтинги. В преддверии грдущего кинособытия мы вспомнили самых рейтинговых и запминающихся ведущих премии. 

Хью Джекман

Фото: oscars.org

Актера называют самым лучшим ведущим премии. Джекман проводил 81 церемонию в 2009 году. Все три часа шоу актер делал пародии на фильмы, пел, танцевал. Кстати, у некомедийного Джекмана – это получилось прекрасно. Актер пел партии из мюзиклов, творчески представил каждый из фильмов в основной номинации. Конферанс Хью получил массу положительных отзывов от критиков, которые

называли его спасителем церемонии.

Эллен ДеДженерес

Фото: oscars.org

Ведущая и комедийная актриса вела премию дважды – в 2007 и 2014 году.

Многие называли ее на первой премии похожей на «взволнованную школьницу», потому что она очень мило и искренне болтала с культовыми режиссерами – Клинтом Иствудом и Мартином Скорсезе. Эллен была убедительной и рейтинговой ведущей, поэтому через 7 лет ее снова позвали быть хозяйкой церемонии. В 2014 году получилась очень домашняя премия – Эллен заказывала пиццу, делала селфи, шутила и танцевала.

Вупи Голдберг

Фото: Fotos International

Ей дали звание одной из лучших ведущих 90-х.

Голдберг вела «Оскар» четырежды –

последний раз в 2002 году. Самым ярким номером актрисы стало перевоплощение в королеву Елизавету – Вупи набелила лицо, надела корсетное платье и открыла церемонию 1999 года.

Билли Кристал

Фото: oscars.org

Почти рекордное количество раз вел премию этот комедийный актер.

Кристал поднимался на сцену 9 раз –

последний, когда согласился вести вместо Эдди Мерфи. В 1992 году он появился в маске Ганнибала Лектора из «Молчания ягнят».

Рекорд принадлежит актеру Бобу Хоупу – он

бессменно вел престижную премию 18 лет.

Он был мастером импровизации, но «Оскар» имеет четкий сценарий, которого надо придерживаться. И если произойдет непредвиденная ситуация, как в 1959 году, когда из-за отсутствия про техническим причинам музыкальных номеров ведущему пришлось развлекать аудиторию около 20 минут до официального конца премии.

Фото: oscars.org

Чаще всего «Оскар» ведут комедийные актеры.

В разные годы конферансье были Джеймс Франко и Энн Хэттуэй, который вызвал много негативных отзывов. В 2010 году Стив Мартин и Алек Болдуин не смогли удержать высокие прошлогодние рейтинги после ведения Джекмана. Хозяевами церемонии были и Фрэнк Синатра, Робин Уильямс, Сет Макфарлейн.

Фото: Warnerbros

Фото: Gettyimages.com

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