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В США аллигаторы вмёрзли в лёд из-за сильных холодов

10.01.2018 - 12:07

Новости США. В одном из парков Северной Каролины в США аллигаторы вмёрзли в лёд. Видео происшествия было опубликовано на странице Shallotte River Swamp Park в Facebook.

По данным Daily Mail, холоднокровные животные могут регулировать тепло в своём теле. Когда температура падает, рептилии поднимают кончик носа над поверхностью воды. Это позволяет им дышать, если водная гладь покрывается льдом.

Эксперты утверждают, что аллигаторы живы и с ними всё в порядке. Когда лёд растает, пресмыкающиеся восстановят терморегуляцию в своём теле.

Видео с вмёрзшими в лёд рептилиями уже набрало 373 тысячи просмотров и множество комментариев.

«Вы, ребята, теперь знамениты!»,

«Пока не растает лёд. Выживание зимой»,

«Удивительно... они также замедляют сердечный ритм до 1-2 ударов в час. Природные мастера выживания».

Аномальные морозы в США продолжаются.

На днях замёрзло побережье в районе штата Массачусетс – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео со страницы Facebook Shallotte River Swamp Park
Скриншот из видео со страницы Shallotte River Swamp Park в Facebook
Фото. Скриншот из видео со страницы Shallotte River Swamp Park в Facebook
Скриншот из видео со страницы Shallotte River Swamp Park в Facebook
Фото. Скриншот из видео со страницы Shallotte River Swamp Park в Facebook
Скриншот из видео со страницы Shallotte River Swamp Park в Facebook
Фото. Скриншот из видео со страницы Shallotte River Swamp Park в Facebook

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