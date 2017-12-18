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В потерпевшем крушение на западе США поезде находились 83 человека

18.12.2017 - 22:02

Новости США. В американском штате Вашингтон на проезжую часть с моста упал скоростной поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как последний вагон состава заваливается набок и падает на проезжающие внизу машины. По предварительным данным, в поезде находились 83 человека. Об этом сообщают американские издания.

Погибли по меньшей мере трое, около 80 пострадали.

На месте происшествия работают медики, полиция и спасатели. Участок дороги полностью перекрыт, из-за чего образовались многокилометровые заторы. Поезд под номером 501, попавший в аварию, впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом.

Фото: Official Washington State Patrol District 1 Public Information Officer for Thurston and Pierce counties
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Фото. В США поезд рухнул с моста на автотрассу
В США поезд рухнул с моста на автотрассу
Фото. В США поезд рухнул с моста на автотрассу
В США поезд рухнул с моста на автотрассу
Фото. В США поезд рухнул с моста на автотрассу

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