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В преддверии инаугурации Дональда Трампа США сокрушают протесты

20.01.2017 - 13:32

Новости США. Америку накануне инаугурации избранного президента Дональда Трампа сотрясают протесты. В числе противников миллиардера – кагорта знаменитостей,

включая Шер и Роберта де Ниро.

Впрочем, омрачить настроение почти президента никому не удается.

Накануне он открыл в Вашингтоне праздничные мероприятия,

посвященные его вступлению в должность, и заявил, что снова сделает Америку великой.

Церемония инаугурации состоится у здания конгресса на Капитолийском холме.

На государственное мероприятие приглашены более полутора тысяч гостей. Обеспечивать порядок и безопасность дополнительно будут 8 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В преддверии инаугурации Дональда Трампа США сокрушают протесты

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