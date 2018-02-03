В рамках рекламной кампании Netflix повесил пакет с голым мужчиной на остановке в Лос-Анджелесе

Новости США. На остановке в Лос-Анджелесе появился пакет с обнажённым мужчиной.

Как стало известно из видео на YouTube-канале «It's trailer time!», манекен с кислородной маской у рта разместила компания Netflix в рамках рекламы к новому сериалу «Видоизменённый углерод». Его премьера состоялась 2 февраля.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале It's trailer time!

Манекен мужчины привлёк особое внимание за счёт своего «дыхания». Увидевшие его люди отреагировали по-разному. Кому-то понравилось, а кто-то посчитал, что такая реклама жутковата.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале It's trailer time!

«Видоизменённый углерод» – научно-фантастический американский телесериал, основанный на одноимённом романе Ричарда Моргана.

Осенью 2011 года была выставка японского модельера.