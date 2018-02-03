﻿ В рамках рекламной кампании Netflix повесил пакет с голым мужчиной на остановке в Лос-Анджелесе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В рамках рекламной кампании Netflix повесил пакет с голым мужчиной на остановке в Лос-Анджелесе

03.02.2018 - 17:44

Новости США. На остановке в Лос-Анджелесе появился пакет с обнажённым мужчиной.

Как стало известно из видео на YouTube-канале «It's trailer time!», манекен с кислородной маской у рта разместила компания Netflix в рамках рекламы к новому сериалу «Видоизменённый углерод». Его премьера состоялась 2 февраля.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале It's trailer time!

Манекен мужчины привлёк особое внимание за счёт своего «дыхания». Увидевшие его люди отреагировали по-разному. Кому-то понравилось, а кто-то посчитал, что такая реклама жутковата.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале It's trailer time!

«Видоизменённый углерод» – научно-фантастический американский телесериал, основанный на одноимённом романе Ричарда Моргана.

Осенью 2011 года была выставка японского модельера.

По словам мужчины, одежда создавалась для манекенов – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале It's trailer time!

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Гомельское ОУМЧС
В Гомеле спасатели помогли мальчику освободить застрявший в фотоаппарате палец
Фото: скриншот видео на странице Matt Sully
В Австралии велосипедист предложил коале попить, а тот опустошил целую бутылку
Фото: El Mundo
Три врача констатировали его смерть. Испанец «ожил» и отправился в тюрьму
2 часа в туалете «забегаловки»: застрявшего в уборной минчанина освободили спасатели
2 часа в туалете «забегаловки»: застрявшего в уборной минчанина освободили спасатели
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала AusAntarctic
Видеохит: в лодку австралийских учёных запрыгнул пингвин
Фото: Shanghaiist
Жительница Китая имитировала беременность, чтобы пронести собаку в самолёт
Фото: facebook.com/ABC13News
«Там был паук». Житель США убирал снег огнемётом
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
«Супер! Я бы не рискнул». Купание на Крещение Саакашвили обсуждают в соцсетях
Все новости по теме Курьезы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru