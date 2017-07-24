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В штате Аляска скончался кот-мэр города, ему было 20 лет

24.07.2017 - 16:51

Новости США. 21 июля рыжий кот Стаббс, который являлся неофициальным мэром города Талкитна на Аляске, умер во сне в возрасте 20 лет.

О трагедии сообщила семья Спон, в доме которых жил питомец. По словам родных, в четверг вечером Стаббс лег спать. Утром, когда вся семья проснулась, питомец был обнаружен мертвым.

Интересно, что Стаббс стал мэром в 1997 году, когда был котенком. Жители города пятнадцать раз подряд избирали его на эту почетную должность.

Рыжий любимец был достопримечательностью для туристов. Все время Стаббс проводил в семейном магазине «Нэйлис Дженерал». Его особенностью являлось то, что любой посетитель мог погладить пушистого мэра.

По сообщениям местных СМИ, в 2013 году на кота напала собака. Тогда же появились ложные новости о смерти животного.

Семья Спон, владельцы кота:
Стаббс прожил 20 лет и 3 месяца. Он был солдатом до самого последнего дня своей жизни.

Фото: nydailynews.com

У кота-мэра есть наследники. По словам родных, они похожи на отца. Один из котят готов перенять в дальнейшем почетную должность.

«Удивительно, Денали имеет точные черты, как у Стаббса. Она также любит внимание людей», – добавила семья.

В Австралии рыжий кот-гигант по кличке Омар стал героем Интернета – подробности здесь.

Фото: nydailynews.com

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