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В США за поединком оленей на школьном стадионе наблюдали 100 учеников

15.01.2018 - 13:22

Новости США. В начале января в штате Аризона два оленя боролись на школьном стадионе. Животных не смутили смотрящие на них ученики.

Поединок парнокопытных снял на видео и выложил на YouTube пользователь ViralHog, учитель местной средней школы. По его словам, вход на футбольное поле был открыт. Животных прогнали после того, как определился победитель.

За сражением наблюдали около 100 детей и еще один олень.

Видеоролик на YouTube набрал более 6 тысяч просмотров.

Осенью прошлого года во Франции прославился олень.

Парнокопытное вставало на задние лапы, сбивало рогами яблоки – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео на канале YouTube пользователя ViralHog

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