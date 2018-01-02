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В США близнецы родились в разные месяцы и годы

02.01.2018 - 16:51

Новости США. В Калифонии женщина родила близнецов в разные месяцы и годы.

По информации Daily Mail, дети родились с разницей в 20 минут.

Хоакин и Аитана должны были появиться на свет 27 января 2018 года. Однако вечером в канун Нового года их мать Мария начала преждевременно рожать. Мальчик Хоакин, родился в 23.58 31 декабря 2017 года, а его младшая сестра-близнец Аитана появилась в 00.16 1 января 2018 года.

Этот уникальный случай означает, что дети будут обладать одинаковым набором генов, но разным днем ​​рождения, месяцем рождения и даже годом рождения.

Как отметили врачи, это был определенно сюрприз! «Вся семья чувствует себя благословленной и взволнованной».

В 2016 году в Китае девушки-близнецы вышли замуж за парней-близнецов.

Кто есть кто? – Две пары женатых друг на друге близнецов не могут отличить друг друга (подробности здесь).

Фото: Delano Regional Medical Center

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